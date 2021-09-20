Бывшая команда Луческу вывела на поле бездомных собак

Румынская федерация футбола организовала благотворительную акцию "Заполните пустоту в вашей жизни".

В ее рамках футболисты вышли на поле вместе с бездомными животными. Первой к акции присоединилась бывшая команда Мирчи Луческу "Динамо" Бухарест в матче против ФКСБ, сообщает "24 канал".

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Это произошло довольно символично, ведь румынское "Динамо" зовут по прозвищу "красные собаки", а их эмблему украшают овчарки.

В румынские федерации так хотят способствовать усыновлению животных и заботливому отношению к ним.

Животные, которых вывели на поле, проживающих в коммунальном питомнике в Бренешти. Каждый из собачек имеет шеи платок с именем. Поэтому, если кто-то на стадионе или по телевизору влюбится в одну из этих собак, они могут связаться с горячей линией, указанной на экране или на табло и начать процесс сознательного принятия животные в семье.

В рамках проекту для заботы о покое животных на стадионах запрещать петарды и дымовые шашки протяжении всего матча.

Автор: GSP

Автор: Разван Пасарика

В текущем сезоне "Динамо" Бухарест занимает предпоследнее 12-е место в турнирной таблице. ФКСБ идет на шестой строчке. Мирчи Луческу в качестве игрока выступал за "Динамо" Бухарест в 1963/77 годах и тренировал команду в 1985/90 годах.