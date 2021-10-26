Буряк получит новую должность в "Динамо"

Леонид Буряк четырежды становился чемпионом СССР в составе "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киеввсіц

Легенда "Динамо" 68-летний Леонид Буряк получит новый пост в киевском клубе.

Буряка назначат советником президента клуба Игоря Суркиса, сообщает Meta Ratings.

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Легенду киевской команды введут в штат "Динамо" - он будет отвечать за спортивный вектор развития клуба. При этом прославленный в прошлом футболист и тренер будет оставаться бренд-посольством "Динамо", продвигая марку команды в Украине и на международной арене.

Леонид Буряк выступал за "Динамо" с 1973-го по 1984 год, а в 2005-м тренировал столичную команду. Последним местом работы была "Александрия", с которой он работал в 2012 году.