Букмекеры не верят в "Динамо" накануне матча с "Шахтером"

Сегодня, 10 августа, в Киеве, на НСК "Олимпийский" "Динамо" в третьем туре УПЛ примет донецкий "Шахтер"
Об этом сообщает Depo
Букмекеры отдают небольшое преимущество горнякам.
Лидер букмекерского дела - контора William Hill победу "Динамо" оценивает коэффициентом 2,75, ничью - 3,20, победу "Шахтера" - 2,45.
Отметим, что в текущем сезоне команды уже встречались между собой. 28 июля соперники разыграли Суперкубок Украины. Тогда победило "Динамо" - 2:1.
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Матч пройдет на столичном НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.
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