Букмекеры надеются, что Украина легко победит Литву

Подопечные Шевченко являются безоговорочными лидерами своей группы

Букмекеры назвали фаворита в матче 5-го тура квалификационного раунда Чемпионата Европы-2020 между Литвой и Украиной.

Об этом пишет ТСН.

Так, по их мнению победу в этой встрече получат подопечные Андрея Шевченко. Коэффициент его команду составляет 1,35.

Ничья - 5,1. Победа хозяев, в свою очередь, оценивается в 12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко рассказал о форме игроков сборной

"Сине-желтые" возглавляют турнирную таблицу отбора. После четырех туров в их активе десять баллов. Что касается Литвы, то они с одним очком замыкают квинтет.