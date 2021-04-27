Буффона сватают в "Динамо"

Джанлуиджи Буффон большинство карьеры провел в "Ювентусе". Фото: REUTERS

Легендарный вратарь сборной Италии и "Ювентуса" 43-летний Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в киевском "Динамо".

Летом голкипер сменит команду ради получения больше игровой практики, сообщает Tuttosport.

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Среды претендентов на "Буффона" - "Олимпиакос", "Айнтрахт", "Спортинг" Лиссабон ,"Галатасарай" и киевское" Динамо ".

В текущем сезоне Джанлуиджи имеет роль дублера основного вратаря "Ювентуса" Войцеха Щесны.

Позиция вратаря в киевском "Динамо" не вызывает беспокойства. Мирча Луческу доверяет Георгию Бущану. В качестве второго вратаря есть опытный Денис Бойко и талантливый Руслана Нещерет.

Джанлуиджи Буффон выступал за "Парму", ПСЖ и "Ювентус". В 2006 году стал обладателем Кубка мира в составе сборной Италии. За национальную команду провел 176 матчей. Десять раз выиграл Серию и один раз чемпионат Франции.