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вторник, 03 декабря 2019 20:11

Буффон опозорился в матче за "Ювентус"

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Буффон опозорился в матче за &quot;Ювентус&quot;
Из-за ошибок Буффона "Ювентус" потерял первое место в чемпионате Италии. Фото: рейтер

В 14 туре Серии А "Ювентус" не смог дома победить "Сассуоло" 2: 2.

"Старая сеньора" вышла вперед благодаря дальнему удару Леонардо Бонуччи, но не смогла удержать преимущество. Жероме Бога за две минуты восстановил равновесие просто перекинув Буффона, а в начале второго тайма Франческо Капуто вывел гостей вперед. В этом эпизоде ​​Буффон вновь допустил ошибку не сумев удержать простой удар. Криштиану Роналду с пенальти принес ничью "Ювентуса" в оставшееся.

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После 14 туров Серии А лидирует "Интер", который имеет 37 очков, на одно меньше у "Ювентуса". Замыкает тройку лидеров "Лацио" с 30 пунктами.

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