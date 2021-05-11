Буффон официально покинул "Ювентус"

Джанлуиджи Буффон большинство карьеры провел в "Ювентусе". Фото: REUTERS

Бывший вратарь сборной Италии 43-летний Джанлуиджи Буффон решил покинуть туринский "Ювентус" в конце сезона.

Легендарный вратарь не хочет сидеть на скамейке запасных в роли дублера.

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"Мое будущее четкое и понятное. Этот прекрасный и очень долгий опыт с "Ювентусом" окончательно завершится в этом году. Я чувствую, что отдал "Ювентусу" все. Я получил все, и большего сделать нельзя.

Мы подошли к концу цикла, и это правильно, чтобы избежать препятствий. Или я перестану играть, или найду условия, мотивирующие меня продолжать выступления, или получу другой жизненный опыт. Я приму все во внимание", - цитирует Буффона Football Italia.

Джанлуиджи Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года, присоединился к туринскому клубу из "Пармы". В 2018-м голкипер перешел в ПСЖ, однако уже в следующем году снова вернулся в ряды "старой синьоры". В активе вратаря 10 побед в Серии А и завоевание Кубка мира со сборной Италии в 2006 году.