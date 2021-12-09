Будут играть в Лиге Европы - "Бавария" разгромила "Барселону"

Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Фото: Gettyimages.com/

В матче шестого тура Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" -3:0.

В первом тайме "Бавария" забила дважды. В конце тайма забитыми мячами отличились Томас Мюллер и Лерой Сане.

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Во втором тайме Джамал Мусиала забил третий гол и довел счет до разгромного.

Испанцы не смогли забить даже гол престижа.

"Бавария" победила во всех шести матчах группового раунда и выиграла группу E. "Барселона" вылетела в Лигу Европы после победы "Бенфики" над "Динамо" в параллельном матче. Киевлян заняли последнее место в группе.