"Будущего здесь не вижу": легенда российского тенниса решил перебраться жить в Европу

Евгений Кафельников с 3 мая по 13 июня 1999 года был первой ракеткой мира. Фото: Reuters

Бывшая первая ракетка мира из России Евгений Кафельников не видит перспектив жизни на родине.

Легендарный теннисист заявил о намерении оформить документы для постоянного проживания в Европе.

"Будущего здесь не вижу! Буду оформлять вид на жительство в Европе, там я нужнее", - написал известный теннисист на своей странице в Twitter.

Кафельников неоднократно критиковал российские власти. Несколько раз участвовал в акциях оппозиции. Поэтому на родине не имел работы.

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Евгений Кафельников - победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, олимпийский чемпион (2000), обладатель Кубка Дэвиса (2002) в составе сборной России.