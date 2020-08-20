"Будущего здесь не вижу": легенда российского тенниса решил перебраться жить в Европу

Бывшая первая ракетка мира из России Евгений Кафельников не видит перспектив жизни на родине.
Легендарный теннисист заявил о намерении оформить документы для постоянного проживания в Европе.
"Будущего здесь не вижу! Буду оформлять вид на жительство в Европе, там я нужнее", - написал известный теннисист на своей странице в Twitter.
Кафельников неоднократно критиковал российские власти. Несколько раз участвовал в акциях оппозиции. Поэтому на родине не имел работы.
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Евгений Кафельников - победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, олимпийский чемпион (2000), обладатель Кубка Дэвиса (2002) в составе сборной России.
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