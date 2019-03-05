"Будет тяжелая операция" - в "Динамо" рассказали о травмах Соля и Беседина

 
Ексклюзивы
1/5
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
Просмотров: 351
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
1 Просмотров: 504
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 3807
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1143
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2232
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2079
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3843
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2574
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1197
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2943
Фото
Все фото
12
8
6
4
16
Бразильская спортсменка рассказала, как секс-скандал сломал ее карьеру - фото
Бразильская спортсменка рассказала, как секс-скандал сломал ее карьеру - фото
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
&quot;Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский&quot; - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
"Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский" - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
Видео
Все видео
Украинец забил роскошный мяч в чемпионате Турции - видео
Украинец забил роскошный мяч в чемпионате Турции - видео
В Турции футболист пронес на поле лезвие и устроил кровавые разборки
В Турции футболист пронес на поле лезвие и устроил кровавые разборки
Балотелли ярко отличился и порадовал подписчиков в соцсети - видео
Балотелли ярко отличился и порадовал подписчиков в соцсети - видео
"Ювентус" нанес "Наполи" первое домашнее поражение за год - видео
"Ювентус" нанес "Наполи" первое домашнее поражение за год - видео
"Ливерпуль" после ничьи с "Эвертоном" потерял лидерство в АПЛ
"Ливерпуль" после ничьи с "Эвертоном" потерял лидерство в АПЛ
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2079
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2574
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1971
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1449
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 846
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
вторник, 05 марта 2019 16:23

"Будет тяжелая операция" - в "Динамо" рассказали о травмах Соля и Беседина

  Комментировать
&quot;Будет тяжелая операция&quot; - в &quot;Динамо&quot; рассказали о травмах Соля и Беседина
Соль рискует не сыграть в этом сезоне. Фото: ФК "Динамо"

Врач киевского "Динамо" Леонид Миронов прокомментировал ситуацию с повреждением Франа Соля и восстановлением Артема Беседина.

"Вчера в Барселоне Франа обследовал профессор Рамон Кугат. Он пришел к выводу, что Солю все же понадобится операция. Повреждение оказалось серьезным. Однако сделка состоится не сегодня, а завтра, поскольку для ее проведения был вызван профессор из США, специалист по лечению именно таких повреждений плечевого сустава. он будет ассистировать профессору Рамону, поскольку операция будет достаточно тяжелая. Сегодня он прилетит в Барселону, поэтому операцию перенесли на один день. После артроскопии специалисты определят более точный характер и степень повреждения и тогда станут известны сроки реабилитации.

Подобные травмы крайне редкие для футболистов. В том эпизоде ​​соперник, судя по всему, задел Соля по руке, Фран упал от этого удара, неудачно приземлившись на плечо, что привело к более значительному повреждению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили, как нападающий "Динамо" будет восстанавливаться от травмы

Что касается другого нашего центрфорварда, Артема Беседина, который также находится в лазарете, сейчас он уже проходит физическую, а также медицинскую реабилитацию. С утра до вечера он проходит очень много процедур - работает в тренажерном зале под руководством реабилитологов, затем - в бассейне, далее проходит физиотерапевтические процедуры, после чего идет к массажистов на охлаждение, также проходит лимфодренаж, к тому же ему накладывают специальные мази, которые способствуют быстрому заживлению рубцов. По нашим прогнозам, восстановление Артема продлится еще полтора месяца", - сказал Миронов официальному сайту клуба.

Фран Соль травмировался в последнем матче киевлян в УПЛ с "Десной" (2:1).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Будет тяжелая операция" - в "Динамо" рассказали о травмах Соля и Беседина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича

Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие

Курением табака испанцы лечили 36 заболеваний

Самое читаемое
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 22169
&quot;Жизнь в резервации&quot; - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
12
 Просмотров: 17644
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 4 Просмотров: 17064
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 16516
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
13
 1 Просмотров: 14793
Спорт
Российский депутат рассказал, когда Ракицкий верентся в сборную Украины
Российский депутат рассказал, когда Ракицкий верентся в сборную Украины 1 Просмотров: 342
Назвали даты, когда "Динамо" сыграет с "Шахтером" во второй части УПЛ
Назвали даты, когда "Динамо" сыграет с "Шахтером" во второй части УПЛ Просмотров: 99
Кличко предложили миллиард гривен за возвращение в ринг
Кличко предложили миллиард гривен за возвращение в ринг 1 Просмотров: 432
В сборную Украины собираются довызвать еще одного футболиста
В сборную Украины собираются довызвать еще одного футболиста Просмотров: 261
Министр спорта Украины не видит смысла финансировать федерацию собирателей грибов
Министр спорта Украины не видит смысла финансировать федерацию собирателей грибов Просмотров: 207
Больше всего комментируют
22
У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт
12
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
4
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
Голосов: 491
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua