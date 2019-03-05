"Будет тяжелая операция" - в "Динамо" рассказали о травмах Соля и Беседина

Соль рискует не сыграть в этом сезоне. Фото: ФК "Динамо"

Врач киевского "Динамо" Леонид Миронов прокомментировал ситуацию с повреждением Франа Соля и восстановлением Артема Беседина.

"Вчера в Барселоне Франа обследовал профессор Рамон Кугат. Он пришел к выводу, что Солю все же понадобится операция. Повреждение оказалось серьезным. Однако сделка состоится не сегодня, а завтра, поскольку для ее проведения был вызван профессор из США, специалист по лечению именно таких повреждений плечевого сустава. он будет ассистировать профессору Рамону, поскольку операция будет достаточно тяжелая. Сегодня он прилетит в Барселону, поэтому операцию перенесли на один день. После артроскопии специалисты определят более точный характер и степень повреждения и тогда станут известны сроки реабилитации.

Подобные травмы крайне редкие для футболистов. В том эпизоде ​​соперник, судя по всему, задел Соля по руке, Фран упал от этого удара, неудачно приземлившись на плечо, что привело к более значительному повреждению.

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Что касается другого нашего центрфорварда, Артема Беседина, который также находится в лазарете, сейчас он уже проходит физическую, а также медицинскую реабилитацию. С утра до вечера он проходит очень много процедур - работает в тренажерном зале под руководством реабилитологов, затем - в бассейне, далее проходит физиотерапевтические процедуры, после чего идет к массажистов на охлаждение, также проходит лимфодренаж, к тому же ему накладывают специальные мази, которые способствуют быстрому заживлению рубцов. По нашим прогнозам, восстановление Артема продлится еще полтора месяца", - сказал Миронов официальному сайту клуба.

Фран Соль травмировался в последнем матче киевлян в УПЛ с "Десной" (2:1).