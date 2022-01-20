Будет тренировать Месси и Неймара. ПСЖ сделал предложение Зидану

Зинедин Зидан выиграл для "Реала" три Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Парижский ПСЖ сделал предложение о работе 49-летнему Зинедина Зидана.

Столичный клуб хочет, чтобы бывший тренер "Реала" возглавил команду летом 2022, сообщает Marca.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали команду, в которой завершит карьеру Месси

В ноябре сообщалось, что ПСЖ рассматривал Зидана как возможную замену для Маурисио Почеттино на случай, если аргентинец досрочно покинет клуб.

После завершения прошлого сезона Зидан покинул "Реал". Француз отказался возглавить "Манчестер Юнайтед" и заявлял, что возьмет перерыв до лета 2022-го.

ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции. С начала 2021 года командой руководит аргетинский тренер Маурисио Почеттино. Следующий матч парижане проведут против "Реймса" 23 января.

Зидан в качестве тренера работал исключительно в "Реале". Наставник имеет в своем активе два чемпионства в Испании и три победы в ЛЧ. В составе команды выступает лучший игрок в прошлом году Лионель Месси. Звезды Килиан Мбаппе и Неймар.