"Будет серьезная контрольная игра" - Петраков поделился ожиданиями от матча против Болгарии

Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от товарищеского матча против Болгарии.

По словам наставника сборной Украины, все игроки здоровы и готовы сыграть в Одессе.

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"Все здоровы. Мы провели тесты на коронавирус, сегодня нам дали результаты. Все они отрицательные.

Очень серьезная игра. Это контрольная игра. Мы готовимся в Боснию. Какие задачи ставятся, говорить здесь не буду. Все увидите. Но игра с Болгарией очень важна для нас.

Очень хотим, чтобы пришли одесситы и поддержали нас. Во Львове была отличная поддержка. Я такой поддержки никогда не чувствовал, мы очень благодарны за нее. Очень хотим, чтобы в Одессе болельщики поддержали сборную перед важнейшей игрой с Боснией", - цитирует тренера УАФ.

Матч Украина – Болгария состоится 11 ноября в Одессе. Начало игры в 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте. 16 ноября национальная команда проведет решающий матч в отборе Кубка мира против Боснии в гостях.