Будет играть вместо Месси. Форвард сборной Украины заинтересовал "Барселону"

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Каталонская "Барселона" заинтересована в услугах форварда "Бенфики" и сборной Украины 26-летнего Романа Яремчука.

Украинец понравился президенту "блаугранас" Жоану Лапорте, который в январе хочет усилить атакующую линию команды, сообщает Diario Gol.

Сначала "Барселона" следила за другим форвардом "Бенфики" уругвайцем Дарвином Нуньесо. Однако выставленный португальцами ценник в €60 млн показался каталонцам чрезмерно завышенным.

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Яремчук обойдется "Барселоне" гораздо дешевле. А также сможет добавить команде вариативности в атаках за счет своей антропометрии.

Главный тренер "Барселоны" Хави пока не уверен в целесообразности трансфера Яремчука. И украинец сейчас не является приоритетным вариантом на рынке для каталонцев, но "блаугранас" продолжат держать руку на пульсе.

В этом сезоне Роман Яремчук провел за "Бенфику" 18 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативных передачи. Летом 2021 года лиссабонский гранд заплатил за Яремчука €18 млн. бельгийскому "Генту".