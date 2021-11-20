Яремчук сел на скамейку запасных "Бенфики"

Роман Яремчук сел на скамью запасных. Фото: "Бенфика"

В матче четвертого раунда Кубка Португалии соперник киевского "Динамо" в Лиге чемпионов португальская "Бенфика" на своем поле принимала "Пасуш де Ферейра".

"Орлы" пропустили первыми на 52-й минуте, когда забил Нуну Сантос.

Лишь на 78-й минуте хозяева смогли отыграться, благодаря голу Гримальдо.

В последнюю десятиминутку лиссабонцы сумели не только вырвать победу, но и оформить разгром. Своими голами отметились Сеферович, Рафа и Эвертон.

Украинский нападающий "орлов" Роман Яремчук на появился на футбольном поле. Тренер "Бенфики" Жорже Жезуш рассказал, что в этой встрече хотел бы положиться на тех игроков, которые работали вместе с ним во время паузы на матчи сборных.

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Всего в этм году Роман Яремчук сыграл 8 матчей за "Бенфику", в которых забил 4 мяча. В последнем матче за сборную его заменил Артем Довбык.