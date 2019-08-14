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среда, 14 августа 2019 11:09

Бубка сенсационно выиграл первый Чемпионат мира

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Бубка сенсационно выиграл первый Чемпионат мира
Бубку взяли на чемпионат дублером Волкова

14 августа 1983-го в Хельсинки проходил первый Чемпионат мира по легкой атлетике. К удивлению всех специалистов, чемпионом в прыжках с шестом стал запасной советской сборной 19-летний Сергей Бубка. Он взял высоту 5 метров 70 сантиметров.

- Так случилось, что в СССР в ту пору выпало целое поколение прыгунов, - вспоминал товарищ Бубки, прыгун в высоту Геннадий Авдеенко. - Поэтому тренер сборной Игорь Тер-Ованесян решил взять нас с Бубкой. Нам было по 19 лет. Тренер хотел нас обстрелять. А мы сразу стали чемпионами мира!

Авдеенко прыгал первым 13 августа. И сразу стал чемпионом мира, с результатом 2 метра 32 сантиметра. Пришел в номер студенческого общежития, где их поселили с Бубкой. Увидел записку с просьбой не будить, поскольку Сергею надо было соревноваться 14 августа. Улегся на кушетку, стоявшую в коридоре, и уснул. А на следующий день чемпионом стал Бубка.


В день финала шел дождь, который переходил в ливень. Возникли проблемы с квалификацией, и к финалу были допущены все участники.

Впрочем, Бубка на тот момент вряд ли всерьез задумывался о борьбе за победу, его задачей было преодолеть 5,60. Сергей справился с этой высотой с третьей попытки и, к своему немалому удивлению, обнаружил, что находится на третьем месте. Атлет на этом не остановился и в невероятном прыжке взял 5,70 метров.

И как ни старался лидер советской сборной Константин Волков обойти своего молодого конкурента, ему это не удалось. Все 3 попытки оказались неудачными, и Сергей, шокировал всех, впервые стал чемпионом мира.

Уже в следующем сезоне Бубка начал стремительно укреплять свои позиции в мировой элите. В 1984-м Сергей трижды улучшил мировой рекорд в закрытых помещениях, а 26 мая 1984-го украинцу удалось впервые записать на свой счет мировой рекорд на свежем воздухе. Бубке подчинились 5,85 метров.

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Сергей Бубка 31 раз обновлял рекорды мира в помещениях и на открытом воздухе.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
14
августа

Бубка сенсационно выиграл первый Чемпионат мира

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