"Брюгге" выкупит контракт Соболя

Ведущий футбольной передачи "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что "Брюгге" в ближайшее время выкупит контракт защитника "Шахтера" Эдуарда Соболя.
"По нашим данным, это случится через неделю-другую. Вопрос практически решен. "Брюгге" воспользуется опцией выкупа", – сказал Спиваковский.
Соболь проводит этот сезон в аренде в "Брюгге".
В марте сообщалось, что бельгийский клуб близок к приобретению защитника, сумма трансфера должна составить 4 млн евро.
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В нынешнем сезоне Соболь сыграл за "Брюгге" в чемпионате Бельгии 26 матчей. Мячей не забивал.
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