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"Брюгге" пугает "Динамо"

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&quot;Брюгге&quot; пугает &quot;Динамо&quot;
Баст Дост забил 6 гол за "Брюгге" Фото: Gettyimages.com.

В матче 1/16 Кубка Бельгии "Брюгге" победил "Антверпен" - 3:1.

Соперник "Динамо" в Лиге Европы побеждает уже в 10-м матче подряд.

1-й тайм прошел с преимуществом "Брюгге", но забитых голов так и не было. На старте 2-го тайма Ханс Ванакен открыл счет, а под конец матча команды забили 3 гола. Баст Дост и Рюн Вормер отличились за "Брюгге", а за "Антверпен" забил Дидье Ламкель.

Украинский защитник хозяев Эдуард Соболь провел поединок на скамейке запасных.

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18 февраля "Брюгге" приедет в Киев на поединок 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо". Начало матча в 19:55. Через неделю команды встретятся в Бельгии.

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