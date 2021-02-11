"Брюгге" пугает "Динамо"

Баст Дост забил 6 гол за "Брюгге" Фото: Gettyimages.com.

В матче 1/16 Кубка Бельгии "Брюгге" победил "Антверпен" - 3:1.

Соперник "Динамо" в Лиге Европы побеждает уже в 10-м матче подряд.

1-й тайм прошел с преимуществом "Брюгге", но забитых голов так и не было. На старте 2-го тайма Ханс Ванакен открыл счет, а под конец матча команды забили 3 гола. Баст Дост и Рюн Вормер отличились за "Брюгге", а за "Антверпен" забил Дидье Ламкель.

Украинский защитник хозяев Эдуард Соболь провел поединок на скамейке запасных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Динамо" станет чемпионом

18 февраля "Брюгге" приедет в Киев на поединок 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо". Начало матча в 19:55. Через неделю команды встретятся в Бельгии.