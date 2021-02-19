"Брюгге" боялся мошенничества со стороны украинской власти - СМИ

"Динамо" не смогло победить обескровленный "Брюгге". Фото: ФК "Динамо" Киев

Находясь в Украине, "Брюгге" боялся делать повторные тесты на коронавирус.

Руководство бельгийского клуба негативно восприняло решение украинского МОЗ провести дополнительное тестирование на коронавирус перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо", сообщает Het Nieuwsblad.

Боссы "Брюгге" через посольство Бельгии пытались отменить тесты на коронавирус, потому что боялись мошенничества с украинской стороны. В клубе боялись, что необходимость проводить еще одни тесты связана с желанием украинской власти помочь "Динамо", поднять дополнительное давление на игроков или получить отстранения от игры кого-то из игроков.

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Руководство клуба и представители посольства вышли на премьер-министра Бельгии Александра де Кро, который лично пытался урегулировать ситуацию и отменить необходимость 2-го тестирования для земляков.

"Брюгге" подчинился требованию пройти тестирование на коронавирус в Украине, но потребовал, чтобы его проводила аттестована УЕФА лаборатория. В результате положительный результат получил Матс Ритс, который в четверг после обеда вынужден был покинуть Украину на спецрейсе.

В первом матче 1/8 Лиги Европы "Динамо" и "Брюгге" сыграли вничью - 1:1. Ответный матч состоится 25 февраля. Начало игры в 22:00.