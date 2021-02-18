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четверг, 18 февраля 2021 19:43

Двое игроков "Динамо" разрушили план Луческу

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Двое игроков &quot;Динамо&quot; разрушили план Луческу
Артем Беседин стал антигероем матча. Фото: ФК "Динамо" Киев

В 1-м матче 1/8 Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло дома победить "Брюгге" - 1:1. Что нужно знать об игре?

"Брюгге" пострадал от коронавируса. Бельгийцы потеряли весь тренерский штаб и часть состава из-за положительных тестов на Covid-19.

"Динамо" не удивило составом. Мирча Луческу поставил сильнейших игроков. Успел восстановиться от повреждения защитник Илья Забарный..

Игра проходила по сценарию Луческу. "Динамо" пыталось повторить матчи против АЗ, "Ференцвароша", когда отдали инициативу сопернику, а сами надеялись на быстрый переход из обороны в атаку и ошибки соперника. План Луческу действовал до пропущенного мяча.

Артем Беседин стал главным антигероем. Форвард "Динамо" не имел ни одного момента у ворот соперника и проиграл единоборство после подачи углового, которое привело к пропущенному голу. Мог в эпизоде ​​лучше сыграть вратарь Георгий Бущан, который неудачно действовал на выходе.

Динамовцы уступали в классе сопернику, поэтому свели все риски к минимуму. "Брюгге" помешала погода и кадровые потери

Виталий Буяльський был самым острым игроком "Динамо". В 1-м тайме Буяльский дважды опасно бил головой, а после перерыва забил гол.

"Динамо" удалось закрыть главного бомбардира "Брюгге". Денис Попов смог закрыть Баста Доста. Тот имел только 1 момент за игру. Если Дост выигрывал единоборства, то это было за пределами штрафной киевлян.

Виктор Цыганков провел слабую игру. Лидер "Динамо" был пассивным в атаке и не всегда помогал Томашу Кендзере в защите.

Результат игры справедлив. В матче было минимум острых моментов у обоих ворот. Динамовцы уступали в классе сопернику, поэтому свели все риски к минимуму. "Брюгге" помешала погода и кадровые потери.

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Ответный матч состоится 25 февраля. Начало игры в 22:00.

Автор: Сергей Тищенко
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