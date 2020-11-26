Браво УЕФА – швейцарские болельщики отреагировали на "победу" над Украиной

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1107
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 666
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 783
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2439
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1737
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6525
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 747
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
5
16
10
11
5
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Видео
Все видео
Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет – Каштру
Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет – Каштру
Почему "Боруссия" разгромила "Шахтер"
Почему "Боруссия" разгромила "Шахтер"
"Ювентус" забил "Ференцварошу" на последней добавленной минуте
"Ювентус" забил "Ференцварошу" на последней добавленной минуте
"Боруссия" разгромила "Шахтер"
"Боруссия" разгромила "Шахтер"
Почему дубль "Барселоны" разгромил "Динамо"
Почему дубль "Барселоны" разгромил "Динамо"
Интервью
1/5
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 72
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 342
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 108
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 360
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 675
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
четверг, 26 ноября 2020 07:48

Браво УЕФА – швейцарские болельщики отреагировали на "победу" над Украиной

  Комментировать
Браво УЕФА – швейцарские болельщики отреагировали на &quot;победу&quot; над Украиной
Швейцарские болельщики адекватно отреагировали на кабинетную победу над Украиной. Фото Рейтер

Швейцарские болельщики очень адекватно отнеслись к технической победе и подавляющее большинство не понимает, почему УЕФА принял именно такое решение и на чём оно основано, если именно Швейцария не разрешила играть Украине. Сообщает "Футбум". Такая "победа" над Украиной пришлась не по душе местным болельщикам, которые предполагают, что УЕФА мог принять такое решение, чтобы не портить отношения с властями страны, в которой расположена их штаб-квартира.

Erich: Ждём оценки игрокам за эту великолепную и разгромную победу! Всем по 10 баллов, вряд ли есть другие варианты. Если серьёзно, то всё очень грустно. Нельзя в принципе решать исход матчей в кабинетах, а когда речь идёт о месте в элитном дивизионе, то это вдвойне плохо. Мы не заслужили остаться, а украинцы не заслужили вылететь, но теперь уже никто не будет менять решение.

Filipp: Первая и единственная победа в 2020-м году. Да ещё и какая, аж 3:0! Спасибо тебе, УЕФА. Теперь сборная остаётся в элитном дивизионе Лиги Наций, а Петкович останется главным тренером национальной команды. Cobler: Ни одной победы в 5 сыгранных играх. Нужен ли нам такой подарок от УЕФА? Все это просто жалко, и мы не достойны играть в этом дивизионе. Представьте, что сейчас происходит в Украине, как им обидно было узнать про 0:3.

Kurt: Обе команды должны сыграть в Лиге наций в следующем году, или когда там она состоится. Чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных мер. Что мешает сделать одну из групп в следующем розыгрыше не с 4, а с пятью командами? Чтобы никому не было обидно, пусть Швейцария и Украина заранее будут играть в одной группе.

Lucas: Если бы я был игроком сборной Швейцарии, мне было бы стыдно принять эту "победу". Хочется услышать их мнение по поводу такого решения УЕФА.

Ждём оценки игрокам за эту великолепную и разгромную победу! Всем по 10 баллов, вряд ли есть другие варианты

Dui: Если бы дело было решено просто по правилам, это было бы справедливо. Но все говорили, что есть разные варианты определить исход матча. В итоге УЕФА выбирает наименее логичное и наиболее скандальное решение. Но почему это заняло так много времени, если все было так ясно? Если есть "правило", спорная проблема в спорте решается сразу и автоматически. В этом случае, однако, оставалось пространство для маневра и различные варианты интерпретации. УЕФА решил пойти по наиболее простому пути.

Fassbind: УЕФА оценивает поведение ассоциаций в этой ситуации, а не местных органов здравоохранения. И здесь федерация футбола Швейцарии (ФФШ) вела себя совершенно корректно. Странно вела себя украинская федерация, которая днем ​​позже отказалась выставлять другую ком

анду, хотя это наверняка было возможно. Днем позже ФФШ был готов играть и дал украинцам шанс исправить ситуацию, но они отказались. Поэтому штраф, наложенный УЕФА, правильный.

Melden: Что можно было сделать, чтобы не доводить до позорного тех.поражения? Решение 1: все украинские игроки снова тестируются методом ПЦР во вторник днем ​​и в среду утром (результат доступен через несколько часов). В это время они должны оставаться в номере отеля индивидуально или иным образом отдельно. Если вы дважды сдаете отрицательный тест, вы можете сыграть в среду вечером. Решение 2: Альтернативная игра, при необходимости команды U-21 соревнуются друг с другом. Но обязательно должен был быть соблюден спортивный принцип, когда команды находятся в равных условиях. Ни то, ни другое не идеально, но любое решение на поле было бы лучше, чем этот фарс.

Jonnas: Конечно, здорово, мы победили, но для меня это не победа. Лучше честно проиграть, чем так выиграть. Горький опыт для всего футбола. К сожалению, наше руководство федерации сразу дало понять, что будет делать всё для победы в кабинетах. Это отвратительно. Думаю, что кроме них никто не обрадовался: ни болельщики, ни футболисты. Разве что Петкович может открывать бутылку вина и отмечать. Хотя его заслуги в этой "победе" нет.

Lumina: Швейцария вообще не заслужила остаться в дивизионе А! Такая "победа" над Украиной хуже любого поражения. То, что не было решено на поле, для меня не имеет значения, это не футбол, поэтому я надеюсь, что Украина обратится в CAS и выиграет дело. Иначе это пятно на репутации сборной останется на всю жизнь.

Martin: Просто невероятно - да, в принципе настоящий скандал! - что только один кантонский врач может иметь такое большое влияние на Лигу Наций. Интересно: о чем думали официальные лица УЕФА?! Самым прагматичным и справедливым решением было бы перенести игру: сыграть было возможно в начале января. Все заявления по поводу других возможных решений - фарс. Браво, УЕФА! Браво, Швейцария! Мало было нам скандалов с ФИФА, теперь ещё все будут думать, что УЕФА решил пойти нам навстречу, так как их штаб-квартира находится в нашей стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы кипят от ярости – обзор швейцарской прессы

Украина подала в арбитражный суд Лозанны, требую отмены скандального решения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Браво УЕФА – швейцарские болельщики отреагировали на "победу" над Украиной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

В овраге дождь смыл три четверти растительности

Археологи зашли в комнату, куда человек не ступал более 3000 лет

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 28053
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 19585
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 7 Просмотров: 17253
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 15939
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 10809
Спорт
Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет – Каштру
Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет – Каштру
 Просмотров: 171
Почему "Боруссия" разгромила "Шахтер"
Почему "Боруссия" разгромила "Шахтер"
 Просмотров: 432
Украинцы кипят от ярости – обзор швейцарских пресса
Украинцы кипят от ярости – обзор швейцарских пресса Просмотров: 2862
После решения УЕФА Цыганык предлагает Украине отказаться от участия в Лиге наций
После решения УЕФА Цыганык предлагает Украине отказаться от участия в Лиге наций 1 Просмотров: 1737
Украина оспорит техническое поражение в арбитражном суде
Украина оспорит техническое поражение в арбитражном суде Просмотров: 531
Больше всего комментируют
12
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
7
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
3
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
3
"Мы запретим фашисткую символику" - Лукашенко о бкб-флагах митингующих
1
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Голосов: 161
Голосование Кто выиграет первый круг УПЛ?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтер"
Просмотреть