Браво УЕФА – швейцарские болельщики отреагировали на "победу" над Украиной

Швейцарские болельщики адекватно отреагировали на кабинетную победу над Украиной. Фото Рейтер

Швейцарские болельщики очень адекватно отнеслись к технической победе и подавляющее большинство не понимает, почему УЕФА принял именно такое решение и на чём оно основано, если именно Швейцария не разрешила играть Украине. Сообщает "Футбум". Такая "победа" над Украиной пришлась не по душе местным болельщикам, которые предполагают, что УЕФА мог принять такое решение, чтобы не портить отношения с властями страны, в которой расположена их штаб-квартира.

Erich: Ждём оценки игрокам за эту великолепную и разгромную победу! Всем по 10 баллов, вряд ли есть другие варианты. Если серьёзно, то всё очень грустно. Нельзя в принципе решать исход матчей в кабинетах, а когда речь идёт о месте в элитном дивизионе, то это вдвойне плохо. Мы не заслужили остаться, а украинцы не заслужили вылететь, но теперь уже никто не будет менять решение.

Filipp: Первая и единственная победа в 2020-м году. Да ещё и какая, аж 3:0! Спасибо тебе, УЕФА. Теперь сборная остаётся в элитном дивизионе Лиги Наций, а Петкович останется главным тренером национальной команды. Cobler: Ни одной победы в 5 сыгранных играх. Нужен ли нам такой подарок от УЕФА? Все это просто жалко, и мы не достойны играть в этом дивизионе. Представьте, что сейчас происходит в Украине, как им обидно было узнать про 0:3.

Kurt: Обе команды должны сыграть в Лиге наций в следующем году, или когда там она состоится. Чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных мер. Что мешает сделать одну из групп в следующем розыгрыше не с 4, а с пятью командами? Чтобы никому не было обидно, пусть Швейцария и Украина заранее будут играть в одной группе.

Lucas: Если бы я был игроком сборной Швейцарии, мне было бы стыдно принять эту "победу". Хочется услышать их мнение по поводу такого решения УЕФА.

Ждём оценки игрокам за эту великолепную и разгромную победу! Всем по 10 баллов, вряд ли есть другие варианты

Dui: Если бы дело было решено просто по правилам, это было бы справедливо. Но все говорили, что есть разные варианты определить исход матча. В итоге УЕФА выбирает наименее логичное и наиболее скандальное решение. Но почему это заняло так много времени, если все было так ясно? Если есть "правило", спорная проблема в спорте решается сразу и автоматически. В этом случае, однако, оставалось пространство для маневра и различные варианты интерпретации. УЕФА решил пойти по наиболее простому пути.

Fassbind: УЕФА оценивает поведение ассоциаций в этой ситуации, а не местных органов здравоохранения. И здесь федерация футбола Швейцарии (ФФШ) вела себя совершенно корректно. Странно вела себя украинская федерация, которая днем ​​позже отказалась выставлять другую ком

анду, хотя это наверняка было возможно. Днем позже ФФШ был готов играть и дал украинцам шанс исправить ситуацию, но они отказались. Поэтому штраф, наложенный УЕФА, правильный.

Melden: Что можно было сделать, чтобы не доводить до позорного тех.поражения? Решение 1: все украинские игроки снова тестируются методом ПЦР во вторник днем ​​и в среду утром (результат доступен через несколько часов). В это время они должны оставаться в номере отеля индивидуально или иным образом отдельно. Если вы дважды сдаете отрицательный тест, вы можете сыграть в среду вечером. Решение 2: Альтернативная игра, при необходимости команды U-21 соревнуются друг с другом. Но обязательно должен был быть соблюден спортивный принцип, когда команды находятся в равных условиях. Ни то, ни другое не идеально, но любое решение на поле было бы лучше, чем этот фарс.

Jonnas: Конечно, здорово, мы победили, но для меня это не победа. Лучше честно проиграть, чем так выиграть. Горький опыт для всего футбола. К сожалению, наше руководство федерации сразу дало понять, что будет делать всё для победы в кабинетах. Это отвратительно. Думаю, что кроме них никто не обрадовался: ни болельщики, ни футболисты. Разве что Петкович может открывать бутылку вина и отмечать. Хотя его заслуги в этой "победе" нет.

Lumina: Швейцария вообще не заслужила остаться в дивизионе А! Такая "победа" над Украиной хуже любого поражения. То, что не было решено на поле, для меня не имеет значения, это не футбол, поэтому я надеюсь, что Украина обратится в CAS и выиграет дело. Иначе это пятно на репутации сборной останется на всю жизнь.

Martin: Просто невероятно - да, в принципе настоящий скандал! - что только один кантонский врач может иметь такое большое влияние на Лигу Наций. Интересно: о чем думали официальные лица УЕФА?! Самым прагматичным и справедливым решением было бы перенести игру: сыграть было возможно в начале января. Все заявления по поводу других возможных решений - фарс. Браво, УЕФА! Браво, Швейцария! Мало было нам скандалов с ФИФА, теперь ещё все будут думать, что УЕФА решил пойти нам навстречу, так как их штаб-квартира находится в нашей стране.

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