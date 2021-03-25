"Браво Шеве, его штабу и всей команде!" - реакция соцсетей после ничьеи сборной Украины в Париже

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины стартовала с ничьей в отборе к Кубку мира.

Подопечные Андрея Шевченко смогли не проиграть французам на "Стад де Франц". На гол Антуана Гризманна гости ответили точным ударом Сергея Сидорчука.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на удачный старт украинцев.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич отмечает одного из лидеров "Динамо" Николая Шапаренко.

"Думаю, по результату много написали. Круто! Осознанно и спланировано. Не без доли везения. Но...

Мой "игрок матча" сегодня - Николай Шапаренко. Человек, которого не видел в составе Александр Хацкевич. Которого отправлял из команды Алексей Михайличенко. Потенциал которого было видно и тогда. Мирча Луческу не слепой. И не тупой. Таких конструкторов игры очень мало. Им нужны знания, опыт, доверие и поддержка. Возможность наошибаться, но не убить в себе творца. Коле повезло, что в "Динамо" пришел ТРЕНЕР. Это открыло ему дорогу в сборную. А в сборной его научат еще многому. Через год-другой Коля станет ее столбом. Это не опорник-разрушитель, а конструктор игры, который дарит радость болельщикам. Всех с хорошим результатом! Мы боремся за 1-е место в группе. Это главное".

Мирча Луческу не слепой. И не тупой

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло отмечает, что игра в 3 центральных защитника украинцев стала для соперника сюрпризом.

"Сюрприз, которого никто не ожидал. Сыграли дисциплинированно и с огромной самоотдачей. 3 центральных защитника и без вингера! Новинка в структуре игры от Шевченко. На первый взгляд, казалось, что сборная строит игру от обороны. Но второй тайм изменил мнение. Конечно, и удача нам сегодня сопутствовала".

Бывший игрок сборной Украины, а ныне эксперт Евгений Левченко хвалит национальную команду и его тренера.

"Хочется написать: "С победой, Украина!" Важная ничья 1:1 против Франции - это очень достойный результат! От души всех поздравляю. Дисциплина, тактика, самоотдача - молодцы ребята и тренерский штаб".

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Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков пишет, что удача была на стороне Украины.

"Всех с на редкость удачным, неожиданно удачным стартом отбора! Толково сыграли, немного повезло - результат очевиден.

Как во Франции в 1999-м. Как в начале отбора Евро-2020 с Португалией. Есть аналогии, есть.

Сумели поймать момент французской вальяжности. Браво Шеве, его штабу и всей команде!"

3 центральных защитника и без вингера! Новинка в структуре игры от Шевченко

Заместитель главного редактора сайта "Трибуна" Александр Сажко рассыпался в комплиментах Шевченко.

"Шевченко снова показал, что его тренерский штаб может делать выводы из прошлых ошибок. Вслед за поражением от Испании (проиграли первый 0:4, выиграли второй 1:0) исправили и позорный разгром от французов. И это еще в наши ворота левый гол засчитали.

Шева показал, что может не зацикливаться на схеме и стиле игры. Сегодня выбран оптимальный. Тактику под этот состав - и все сработало".

Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас отмечает волевые качества украинской команды.

"Не опустить руки после несправедливо присужденного гола - это называется сильный духом коллектив. Браво, Украина, за неожиданную тактическую формацию, за организованность, за эмоции, о финнах и казахах подумаем завтра. А пока наслаждаемся".

28 марта сборная Украины сыграет против Финляндии. Начало матча в 21:45. В другом матче группы Босния и Герцеговина разошлась миром с Финляндией - 2:2. Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира - 2022. Команда, которая займет 2-е место, будет играть стыковые матчи за право поехать в Катар, где состоится финальный турнир.