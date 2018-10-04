Братья Суркисы продают "Динамо" Шуфричу за 30 миллионов - политолог

Политолог Кирил Сазонов утверждает, что "Динамо" продают народному депутату Нестору Шуфричу. Фото: STYLER РБК-Україна

Братья Григорий и Игорь Суркисы продают киевское "Динамо" своему соратнику, народному депутату Нестору Шуфричу. Такую информацию в своем Facebook подтвердил политолог Кирил Сазонов.

"Нестор Шуфрич собирается купить киевское "Динамо" у братьев Суркисов. За тридцать миллионов", - утверждает Сазонов.

Политолог добавляет, что ни Суркисы, ни Шуфрич данную информацю не подтверждают, однако "если слухи правдивы, пан Нестор выступает формальным покупателем, а деньги другого человека... Да и у Шуфрича новый виток в карьере, партия "За життя", то есть возможно и с финансами стало получше", - добавляет Сазонов.

Нестор Шуфрич входит в партию "За життя", лидерами которой являются Вадим Рабинович и давний партнер Суркисов - Виктор Медведчук. Как сообщают СМИ, вступить в партию "За життя" планирует и Григорий Суркис.

Напомним, слухи о продаже "Динамо" в СМИ появились еще в сентябре. Игорь Суркис является президентом "Динамо" с 2002 года. Нестор Шуфрич ранее был владельцем футбольного клуба "Говерла" Ужгород. Данный клуб обанкротился и не выплатил зарплату своим игрокам, в результате чего прекратил свое существование.