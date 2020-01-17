Братья Суркисы подали иск к Порошенко в Лондонский суд

Братья Суркисы подали иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко из-за срыва продажи части акций "1 + 1". Фото: из открытых источников

Владельцы "Динамо" Игорь и Григорий Суркисы подали иск против бывшего президента Украины Петра Порошенко в Лондонский международный арбитражный суд.

Суркисы требуют компенсацию за невыполнение пятым президентом Украины контракта о покупке 25% телеканала "1 + 1", сообщает ZN.UA.

Контрактом о купле-продаже было предусмотрено, что спорные случаи должен рассматривать Лондонский арбитраж. Иск уже подан, зарегистрирован и принят судом. В течение четырех месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований, после чего, ориентировочно в мае 2020 года, состоится первое заседание.

По информации издания, в 2015 году Суркисы согласились продать Порошенко 25% канала за $140 млн с рассрочкой на восемь лет, но в 2016 году экс-глава государства передумал, несмотря на заключение контракта о купле-продаже.

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В текущем сезоне "Динамо" занимает 2-е место в УПЛ, отставая от "Шахтера" на 14 очков, и уже вылетели из еврокубков.