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среда, 12 февраля 2020 14:02

Брайанта с дочерью похоронили 7 февраля

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Брайанта с дочерью похоронили 7 февраля
Брайант видел в дочери будущую звезду баскетбола

Легендарный форвард "Лейкерс" Коби Брайант и его дочь Джианна были похоронены недалеко от дома семьи Брайантов 7 февраля, сообщает Los Angeles Times. Частную похоронную службу провели в Мемориальном парке Pacific View, что в калифорнийском Корона-дель-мар.

По информации издания, похороны были закрытыми, на службе присутствовали только родные и близкие погибших.

Панихида по погибшим запланирована на 24 февраля, она пройдет на домашней арене "Лейкерс" - Стэйплз-Центре.

26 января 41-летний Коби Брайант, его дочь Джианна и еще 7 человек погибли в авиакатастрофе в Калабасасе, близ Лос-Анджелеса.

Брайант пользовался частным вертолетом еще с тех пор, как выступал в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Он завершил карьеру в 2016 году.

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Коби 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды - MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры он выступал за "Лейкерс".

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