Босянок рассказал, кто заменит Луческу в "Динамо"

Сергей Ребров работает сейчас на Ближнем Востоке. Фото: ФК "Ференцварош"

Украинский комментатор Денис Босянок считает, что Сергей Ребров заменит Мирчу Луческу во главе "Динамо".

Если не выйдет с Ребровым, нужно предложить работу наставнику "Шерифа" Юрия Вернидубу.

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"Мы можем рассуждать сколько угодно, но с Ребровым уже есть договоренность. Я так чувствую.

А ему любопытно возвращаться? Вот в этом я не уверен. Только у Реброва и могут быть сомнения. Если не Ребров, то я давно говорил, что надо было предоставить шанс Вернидубу. Он явно пересидел в "Заре". Я не раз говорил об этом еще до его отъезда. Мне кажется, что Вернидуб смог бы построить в "Динамо" очень интересную команду. Не потому, что он прогремел осенью прошлого года, а потому, что он еще тогда себя исчерпал в "Заре", - сказал Босянок в комментарии Fanday.net.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Его соглашение с клубом действует до конца сезона 2023/24.

Сергей Ребров возглавляет клуб "Аль-Айн" из ОАЭ. У него опыт работы в "Динамо" в сезонах 2014/17. Юрий Вернидуб возглавил "Шериф" в конце 2020 года. Смог вывести команду в первый раз в ЛЧ.