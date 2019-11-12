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вторник, 12 ноября 2019 11:17

Боссы "Ювентуса" хотят разобраться с Роналду

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Боссы &quot;Ювентуса&quot; хотят разобраться с Роналду
Роналду выступает за "Ювентус" уже полтора сезона. Фото: рейтер

Руководители "Ювентуса" вызывают форварда команды Криштиану Роналду за встречу из-за проблем португальца с тренером команды Маурицио Сарри.

Спортивный директор клуба Фабио Паратичи и вице-президент клуба Павел Недвед хотят обсудить с форвардом Криштиану Роналду его открытое недовольство после замен в матчах против "Локомотива" и "Милан".

Встреча руководства туринцев и звезды состоится после того, как португалец вернется из сборной, информирует "Футбол 24"

Боссы клуба обеспокоены поведением Роналду, прямо на поле демонстрировал свое раздражение решениями тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри. Форвард после того, как его меняли в не давил руку наставнику и сразу шел в раздевалку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду покинул стадион во время матча против "Милана"

34-летний португалец Роналду в текущем сезоне провел 10 матчей за "Ювентус" в Серии А, в которых отметился 5 мячами.

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