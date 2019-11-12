Боссы "Ювентуса" хотят разобраться с Роналду

Роналду выступает за "Ювентус" уже полтора сезона. Фото: рейтер

Руководители "Ювентуса" вызывают форварда команды Криштиану Роналду за встречу из-за проблем португальца с тренером команды Маурицио Сарри.

Спортивный директор клуба Фабио Паратичи и вице-президент клуба Павел Недвед хотят обсудить с форвардом Криштиану Роналду его открытое недовольство после замен в матчах против "Локомотива" и "Милан".

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Боссы клуба обеспокоены поведением Роналду, прямо на поле демонстрировал свое раздражение решениями тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри. Форвард после того, как его меняли в не давил руку наставнику и сразу шел в раздевалку.

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34-летний португалец Роналду в текущем сезоне провел 10 матчей за "Ювентус" в Серии А, в которых отметился 5 мячами.