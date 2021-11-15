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понедельник, 15 ноября 2021 15:20

Босния может выставить против Украины дублеров

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Босния может выставить против Украины дублеров
Ивайло Петев готов дать шанс дублерам. Фото: nfsbih.ba

Тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев сообщил, что на решающий матч может выпустить дублеров ведущих футболистов.

– Я не могу вам назвать стартовый состав прямо сейчас, но вполне возможно, что игроки, которые не играли, получат такую возможность, – отметил Ивайло Петев на пресс-конференции. – После игры с Украиной мы проанализируем, где мы ошиблись, а что сделали хорошо. Завтра важно сыграть ответственно и показать желание и характер, которых не хватало в матче с Финляндией".

Также тренер ответил на вопрос о своей отставке:

"Сейчас я сосредоточен только на матче с Украиной и думаю только об этом. Это нормально, что фанаты недовольны, и мне очень жаль, что мы так плохо выглядели в решающей игре".

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Заключительный матч группового раунда квалификации Кубка мира-2022 Босния - Украина состоится завтра в боснийской Зенице. Поединок на стадионе "Билино Поле" начнется в 21:45. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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