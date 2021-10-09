Босния и Герцеговина легко обыграла на выезде Казахстан

На этот раз сборная Казахстана не имела повода для радости. Фото: Reuters

В Астане состоялось одно из решающих матчей нашей группы. Сборная Казахстана принимала команду Боснии и Герцеговины и уступила - 0:2.

Всю игру острее действовали гости. Особенно выделялся правый защитник Мирослав Стеванович. После навеса с правого фланга от Стевановича, Смаил Превляк головой опередил защитников и перебросил вратаря Покатилова - 0:1.

Во втором тайме хозяева попытались пойти вперед, но позорно сыграли в защите. Несколько раз боснийцы откровенно прощали Казахстан. Они попадали в штангу, перекладину и не реализовывали выходы один на один.

Однако во втором тайме голевая комбинация Боснии повторилась. Стеванович подал, Превляк принял, обработал и точно пробил в угол ворот Покатилова - 0:2.

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После этого матча сборная Боснии и Герцеговины набрала 6 зачетных баллов и вышла на чистое второе место. В сборных Финляндии и Украины остается по 5.