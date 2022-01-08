"Боруссия" прервала победную серию "Баварии"

"Боруссия" дважды обыграла "Баварию". Фото: Reuters

Вчера, 7 января, завершился матч 18-го тура чемпионата Германии между "Баварией" и "Боруссией" из Мёнхенгладбаха. "Боруссия" выиграла в гостях со счётом 2:1.

Счёт в игре на 18-й минуте открыл Роберт Левандовски. Передачу на него отдал Томас Мюллер. Таким образом, игроки "Баварии" забили первый гол в Бундеслиге в 2022 году и сравнялись с рекордом первенства по количеству забитых мячей в 65 матчах подряд, установленным самой "Баварией" в промежуток с апреля 2012 года по март 2014 года. Затем голами отметились Флориан Нойхаус и Штефан Лайнер.

Таким образом прервалась победная серия команды Юлиана Нагельсманна из семи игр во всех турнирах.

Мюнхенцы не проигрывали с 19 ноября – тогда поражение клубу нанес "Аугсбург" (1:2).

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"Бавария" лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 17 играх национального первенства. Дортмундская "Боруссия" с 34 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает "Фрайбург".