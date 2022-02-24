"Боруссия" и "Наполи" вылетели. Результаты дня Лиг Европы и конференций

Украинский игрок "Славии" Тарас Качараба. Фото: twitter.com/slaviaofficial

В четверг, 24 февраля, состоялось 16 матчей футбольных Лиги Европы и Лиги конференций.

В стыковом раунде соревновались 32 команды за 16 путевок в стадию 1/8 финала обоих еврокубков.

Вашему вниманию результаты сегодняшних матчей.

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Стыковой раунд Лиги Европы:

"Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания) – 2:4 (1:3)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия) – 2:2 (1:2)

"Бетис" (Испания) – "Зенит" (Россия) – 0:0

"Олимпиакос" (Греция) – "Аталанта" (Италия) – 0:3 (0:1)

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты", сделал дубль и был заменен на 84-й мин.

"Лацио" (Италия) – "Порту" (Португалия) – 2:2 (1:1)

"Реал Сосьедад" (Испания) – "РБ Лейпциг" (Германия) – 1:3 (0:1)

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Севилья" (Испания) – 1:0 (0:0)

Стыковой раунд Лиги конференций:

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – 1:1 (0:0)

"Витесс" (Нидерланды) – "Рапид" Вена (Австрия) – 2:0 (2:0)

"Славия" Прага (Чехия) – "Фенербахче" (Турция) – 3:2 (2:1)

Тарас Качараба был капитаном "Славии" и был заменен в компенсированное время.

"Раннерс" (Дания) – "Лестер" (Англия) – 1:3 (0:1)

"Карабах" (Азербайджан) – "Олимпик" Марсель (Франция) – 0:3 (0:1)

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Селтик" (Шотландия) – 2:0 (1:0)

"Партизан" (Сербия) – "Спарта" Прага (Чехия) – 2:1 (2:0)

Жирным выделены команды, которые прошли дальше.

16 победителей присоединились к 16-ти командам, получившим прямые путевки в 1/8 финала.