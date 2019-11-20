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среда, 20 ноября 2019 13:54

"Боруссия" будет следить за Цыганковым

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&quot;Боруссия&quot; будет следить за Цыганковым
В этом году Виктор забил дебютные мячи за сборную

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии", сообщает Трибуна.

Также продолжают за ним следить "Бавария", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Об их интересе сообщалось в декабре 2018-го.

Ранее скауты "Галатасарая" подготовили для главного тренера команды Фатиха Терима отчет по 22-летнему футболисту. Терим ознакомится с докладом скаутов и определится с решением по Цыганкову.

В этом сезоне игрок "Динамо" забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 21 матче за клуб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Галатасарай" заинтересовался лидером "Динамо"

Transfermarkt оценил украинца в 20 млн евро. Контракт с киевским клубом рассчитан до 2023 года.

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