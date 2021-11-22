Борьба продолжается. Зозуля трогательно поздравил с Днем достоинства и свободы

Роман Зозуля после забитого мяча в ворота сборной Франции. Фото: Reuters

Бывший форвард сборной Украины по футболу 32-летний Роман Зозуля, в последние годы выступающий в Испании, поздравил соотечественников с Днем достоинства и свободы. Уроженец Киева известен активной гражданской позицией и помощью украинской армии.

В Facebook футболист написал трогательные слова с верой в лучшее будущее.

"Свободу невозможно купить. Достоинство никто не имеет права продавать. Помним каждого, кто отдал жизнь за неугасаемые идеалы и ценности - Героев Небесной сотни и защитников Украины".

Сегодня, как и восемь лет назад, всем сердцем верю в победу воинов мира. Борьба продолжается. С Днем достоинства и свободы!" – передал свои эмоции Зозуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина в первый и последний раз обыграла Францию

В сезоне 2021/2022 Роман выступает во втором испанском дивизионе за "Фуэнлабраду". Недавно Зозуля поразительной бисиклетой забил в Испании дебютный гол за новый клуб. В 17 турах его нынешняя команда набрала 17 очков и занимает 19-е место среди 22 коллективов Сегунды.