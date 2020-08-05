"Болонью" отпугнула цена на Супрягу

Владислав Супряга стал чемпионом мира среди 20-летних в прошлом году. Фото ФК "Динамо"

"Болонья" продолжает проявлять интерес к форварду "Динамо" Владиславу Супряге, сообщает Bologna Sport News.

Отмечается, что киевский клуб установил на 20-летнего украинца ценник, который составляет от 8 до 10 миллионов евро.

Такая сумма может оказаться неподъемной для итальянского клуба, которому придется сбалансировать бюджет из-за последствий коронавируса.

Тransfermarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро. Контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

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Супряга забил 14 голов (2 с пенальти) и сделал 1 голевой пас в 24 матчах УПЛ.