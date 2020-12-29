"Болонья" все еще хочет приобрести Cупрягу

Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Представитель Серии А "Болонья" заинтересована в услугах форварда киевского "Динамо" 20-летнего Владислава Супряги.

Итальянский клуб стремится арендовать или подписать украинского нападающего во время зимнего трансферного окна, сообщает Bolognasportnews.

"Болонья" пыталась подписать Супрягу еще во время летнего трансферного окна, однако тогда киевляне отказались отдавать игрока. Теперь же, как передает у итальянцев есть хороший шанс получить футболиста, который не оправдал ожиданий тренерского штаба.

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В текущем сезоне УПЛ Владислав Супряга провел 11 матчей, в которых забил только 2 мяча.