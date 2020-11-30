Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1

На старте гонки Формулы-1 гран-при Бахрейна случилась крупная авария с участием пилота команды "Хаас" Романа Грожана.

На первом круге его машина вылетела в барьеры, разлетелась на части и взорвалась. Судя по всему, взорвался бак с топливом, хотя он находится в середине машины.

Сам Грожан успел покинуть болид, однако скорая помощь его забрала в больницу. Босс команды Хаас заявил, что пилот, в целом, в порядке, но имеет небольшие ожоги на руках.

Фото: Gettyimages.com

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Победителем гран-при Бахрейна стал Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес". Второе и третье место заняли пилоты "Ред Булл" - Макс Ферстаппен и Алекс Альбон.