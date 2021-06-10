Болельщики моментально раскупили новую форму сборной Украины

Сборная Украины будет играть на новой форме на Евро. Фото: УАФ

Болельщики сборной Украины не могут приобрести новую форму сборной Украины, в которой команда будет играть на Евро-2020/21.

Вся первая партия из трех видов футболок - жёлтый, синий и белый - в интернет-магазине Joma была продана, пишет "Трибуна".

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При выборе формы сайт сообщает, что нужно ждать доставку новой партии. Цена футболки составляла 1888 грн .

6 июня национальная команда презентовала новую форму, в которые будет играть на Евро. На ней изображен контур Украины из оккупированным Россией Крымом в 2014 году.

В России осудили новую форму сборной Украины и требуют ее дисквалифицировать. Сборная Украины сыграет на групповой стадии Евро с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. В последнем своем спарринге команда Андрея Шевченко разгромила Кипр - 4:0.