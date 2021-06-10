Болельщики моментально раскупили новую форму сборной Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1143
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
Просмотров: 288
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 252
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1008
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 333
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 612
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 540
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 774
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 99
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 504
Фото
Все фото
3
9
40
8
3
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кулеба ответил россиянам, которые &quot;шипят&quot; на форму сборной Украины
Кулеба ответил россиянам, которые "шипят" на форму сборной Украины
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Видео
Все видео
"Шахтер" подписал первого новичка за €18 млн
"Шахтер" подписал первого новичка за €18 млн
Гризманн забил Болгарии бисиклетой
Гризманн забил Болгарии бисиклетой
Как 19-летний итальянец едва не выбил Джоковича с "Ролан Гаррос"
Как 19-летний итальянец едва не выбил Джоковича с "Ролан Гаррос"
Шпагат Степаненко и гантели Шовковского: как сборная Украины занимается в тренажерном зале
Шпагат Степаненко и гантели Шовковского: как сборная Украины занимается в тренажерном зале
Без всякого сопротивления: почему Украина разгромила Кипр
Без всякого сопротивления: почему Украина разгромила Кипр
Интервью
1/5
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 252
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 999
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 540
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 387
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 639
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 324
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 09:21

Болельщики моментально раскупили новую форму сборной Украины

  Комментировать
Болельщики моментально раскупили новую форму сборной Украины
Сборная Украины будет играть на новой форме на Евро. Фото: УАФ

Болельщики сборной Украины не могут приобрести новую форму сборной Украины, в которой команда будет играть на Евро-2020/21.

Вся первая партия из трех видов футболок - жёлтый, синий и белый - в интернет-магазине Joma была продана, пишет "Трибуна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему на Евро будут играть две сборные Украины

При выборе формы сайт сообщает, что нужно ждать доставку новой партии. Цена футболки составляла 1888 грн .

6 июня национальная команда презентовала новую форму, в которые будет играть на Евро. На ней изображен контур Украины из оккупированным Россией Крымом в 2014 году.

В России осудили новую форму сборной Украины и требуют ее дисквалифицировать.

Сборная Украины сыграет на групповой стадии Евро с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

В последнем своем спарринге команда Андрея Шевченко разгромила Кипр - 4:0.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Болельщики моментально раскупили новую форму сборной Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 6300
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 5076
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 4437
Будущий президент Украины загремел за решетку
Будущий президент Украины загремел за решетку
 Просмотров: 3735
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 3204
Спорт
Экс-тренер "Шахтера" возглавит "Тоттенхэм"
Экс-тренер "Шахтера" возглавит "Тоттенхэм" Просмотров: 81
"Шахтер" подписал первого новичка за €18 млн
"Шахтер" подписал первого новичка за €18 млн
 Просмотров: 136
Гризманн забил Болгарии бисиклетой
Гризманн забил Болгарии бисиклетой
 Просмотров: 306
Украина остановится между выходом из группы и четвертьфиналом
Украина остановится между выходом из группы и четвертьфиналом
 Просмотров: 567
В сборной рассказали о принципах, которые внедряет Зинченко
В сборной рассказали о принципах, которые внедряет Зинченко Просмотров: 414
Больше всего комментируют
13
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
9
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
5
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
Голосов: 1145
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть