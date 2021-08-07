Боксера Хижняка нокаутировали в финале. У нас пятое "серебро"

Александр Хижняк стал серебряным призёром Олимпийских Игр. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Хижняк, который выступает в весовой категории до 75 кг, проиграл финальный бой Олимпийских Игр. Его нокаутировал бразилец Эберт Соуза.

Хижняк хорошо стал бой и лидировал по единодушному решению судей. Однако в третьем раунде во время обмена ударами пропустил встречный в челюсть и упал. Судья даже не стал отчислять нокдаун, а сразу остановил бой. Сомнительное решение, потому что украинец был готов продолжать.

Украина получила пятое "серебро" Олимпиады.

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Олимпийское "золото" в боксе для нас выигрывали трое. Владимир Кличко, Александр Усик и Василий Ломаченко. Последний делал это дважды.