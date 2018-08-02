Боксер выиграл олимпийскую медаль со сломанной рукой

Первым украинцем - двукратным призером Олимпийских игр по боксу стал уроженец Херсонщины Виктор Савченко. 2 августа 1980 года в финале московской Олимпиады он уступил кубинцу Хосе Гомесу и получил "серебро".

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Все главные достижения Виктора Савченко связанные с категорией до 71 кг. В ней он становился бронзовым медалистом Олимпийских игр 1976-го, чемпионом Европы 1977-го и чемпионом мира 1978-го. В Москве невысокому - 1,72-метровому боксеру - пришлось подняться в весе до 75 кг. Все потому, что на участие в Олимпийских играх именно в весе украинца претендовал единственный москвич - Александр Кошкин. Виктор Савченко вспоминает, что главный тренер сборной СССР Алексей Киселев настойчиво убеждал:

- Ты же понимаешь, что московская Олимпиада без москвича - это катастрофа. Поэтому ради команды надо перейти в 75 кг.

Кроме того, что Савченко был ниже и легче соперников, он выступал с незалеченной травмой руки. Киевлянин Михаил Завьялов, ныне президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, входивший в тренерский состав сборной Союза, в книге "Боксерские байки от Михаила Михайловича. Невыдуманные истории Главного тренера" писал, что в первом же бою Виктор сломал в двух местах руку и 3 следующих до финала выигрывал одной левой.

В первом же бою Виктор сломал в двух местах руку и три следующих до финала выигрывал одной левой

Сам Виктор Савченко позже заметил, что тренеры не сказали ему о переломе, выдав за ушиб, - чтобы морально не убивать.

- Перед решающей битвой ему сделали новокаиновою блокаду, но во время разогрева на лапах его от боли стало вести, и мы все-таки предложили ему сняться, - вспоминал Михаил Завьялов. - Выходить в ринг против кубинца с одной рукой - это безрассудство, можно и на нокаут нарваться. Но для Савченко это была последняя Олимпиада, и он хотел стать чемпионом, поэтому мы его выпустили.

Финал получился очень боевым, напряженным и зрелищным. Виктор трижды побывал в нокдауне, не сдался и до конца не оставлял попыток переломить ход боя. Не получилось. Судьи отдали победу кубинцу 4:1.

Вторым в истории украинским боксером - двукратным медалистом Олимпийских игр является Василий Ломаченко. В 2008 и 2012 годах он выигрывал "золото" Игр в Пекине и в Лондоне.