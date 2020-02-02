Боксер, нарушитель границы и наркоман – в России задержали известного спортсмена

Кушиташвили одним из первых посетил оккупированный Крым

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили задержали в Москве. Он вроде бы с одним из своих товарищей забирал наркотики. По данным телеграмм-канала Baza, сотрудники Росгвардии увидели, как 24-летний Кушиташвили и его приятель Овик Оганнисян приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной в столице России.

Росгвардийци поднялись за ними и застали, как спортсмены снимают закладку.

При задержании Оганнисян не сопротивлялся. Зато Кушиташвили, по информации СМИ, будто резко ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав ему нос.

Позже боксер рассказал, что целился не в нос, а в челюсть, сообщает российское издание "Чемпионат".

В пакете, который нашли в Кушиташвили, оказалось немного меньше грамма неизвестной вещества. По предварительным данным, это был кокаин.

Кроме статьи за нападение на милиционера, боксеру теперь грозит 228 статья (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

В 2017 году Георгия Кушиташвили не пустили в Украину. Он был включен в состав российской сборной на чемпионат Европы в Харькове. Но государственная пограничная служба Украины не пустила его на территорию страны из-за нарушения государственной границы в районе Крыма.

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Кушиташвили выступает в полутяжелом весе (до 81 килограмма). Он становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.