Бокс уже не интересен. Кличко-младший освоил новый вид спорта

Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

Владимир Кличко последние два года считает себя больше гольфистом, нежели боксером.

Об этом ежегодному журналу ProGolf Ukraine рассказал сам бывший чемпион мира по боксу.

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"Гольф - уникальная игра. Все началось с того, что однажды на день рождения мне подарили клюшки. Графитовые, короткие. Это был, вероятно, 2002 год. И в 2003 году я проиграл поединок против южноафриканца Корри Сандерса. А Корри был отличным гольфистом. И я, чтобы подготовиться к бою и знать противника со всех сторон, стал изучать гольф. А там столько деталей, и все они очень важны. Можно сказать, благодаря Сандерсу я начал играть в гольф.

Мой тренер - Роберт Бейкер. Что интересно, он тоже южноафриканец. Как-то на турнире в Мар-а-Лаго я играл в команде Ника Фальдо. Дональд Трамп играл в этом же турнире, потому что в общем-то поле принадлежит ему. Там я и познакомился с Робертом. У него была целая программа - logical golf. Он сам создал эту методику, отличающуюся от остальных. И по этой методике я начал тренироваться, все интенсивнее и чаще. И по большому счету последние два года я чувствую себя гольфистом. Уделяю гольфу гораздо больше времени", - цитирует Кличко mydream.golf.

Также Владимир рассказал, что играл в гольф с Андреем Шевченко.

"Конечно, встречались, играли вместе в Лондоне. Он супер, скажу я вам. Шевченко и мяч - это вообще две нераздельные вещи. Андрей - не просто отличный гольфист, он - фанатик. Кажется, он даже свадьбу на гольф-поле сыграл", - добавил Кличко.

Владимир Кличко был чемпионом мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версиям WBO, IBF, IBO, The Ring и WBA. Также побеждал на Олимпийских играх-1996. В своих последних боях уступил Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа, после чего завершил карьеру в 2017 году.