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воскресенье, 07 октября 2018 15:51

"Бой века" в UFC завершился грандиозным скандалом

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Утром по киевскому времени на "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе, США, состоялся самый ожидаемый бой в UFC - между чемпионом в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и главной звездой Абсолютного бойцовского чемпионата, ирландцем Конором МакГрегором. Ожидаемо победил фаворит - уроженец Дагестана Нурмагомедов.

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Ключевой стало колоссальное преимущество Хабиба в борьбе. Он без проблем переводил соперника в партер, где Конор думал только о том, чтобы поменьше пропустить и не попасть на удушающий прием. Лишь в третьем раунде, когда соперники значительную часть времени провели в стойке, у МакГрегора что-то получалось. Однако даже в этом компоненте боя он не имел преимущества над Нурмагомедовым. Завершилось все в четвертом раунде. Хабиб снова перевел Конора в партер - провел удушающий и ирландец вынужден был сдаться. Очень убедительная победа, которая делает бессмысленным проведение матча-реванша. Десять из десяти боев между этими соперниками завершатся с аналогичным результатом.

В общем бой между Нурмагомедов и МакГрегором принесет организаторам прибыль в размере $200 млн.

Бой завершился, но не завершился бойцовский вечер. Нурмагомедов, вспомнив все обиды от МакГрегора и его команды перед боем, перепрыгнул ограждение октагона и бросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дениса. Началась массовая драка. В то же время команда дагестанца атаковала Конора в клетке. Вполне вероятно, что Нурмагомедова могут лишить титула чемпиона UFC, как и части премиальных. Он должен получить за бой около $10 млн. МакГрегор - в пять раз больше. Больше ирландец получил только за боксерский поединок против Флойда Мейвезера - $80 млн. В общем бой между Нурмагомедов и МакГрегором принесет организаторам прибыль в размере $200 млн. Основная часть ее от продажи платных трансляций - около 3 млн. американцев выложили по $65 за право посмотреть бой.

Хабиб Нурмагомедов начал свою карьеру в Полтаве. 13 сентября 2008 он победил в первом раунде удушающим приемом Вусала Байрамова. Через полтора года в Киеве Хабиб впервые стал чемпионом мира по боевому самбо. После чего провел 9 поединков, выступая за киевский клуб "Combat-DOBRO". Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов учился в Полтаве и был чемпионом Украины по вольной борьбе и самбо.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
07
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