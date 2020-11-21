Бой Усика против Чисоры был на грани срыва

Александр Усик и Дерек Чисора. Фото: gettyimages.com

Украинский боксер Александр Усик заявил, что его бой против Дерека Чисоры мог не состояться.

Усик получил повреждения локтя и мог не выйти в ринг.

"Прямо перед 31 октября у меня было несколько взрывов на тренировках. Что-то болело, например, травма локтя была. Бой мог не состояться.

Были взрывы эмоциональные на тренировках. Тренеры выступили как громоотводы, взяли на себя этот всплеск.

Помолчали, посмотрели, улыбнулись. Я продолжил: "Улыбаетесь? Смешно? Мне вообще не смешно! "Утром подошел, обнял, поцеловал каждого. Говорю: "Пацаны, извините, погорячился". Они говорят: "Идеальный вариант, круто было. Жаль, что не записали", - сказал Усик в эфире ютуб-канала USYK 17.

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Александр Усик победил Деррика Чисоры единогласным решением судей.