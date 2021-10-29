"Бой с Усиком – мое первое настоящее поражение в карьере" - Джошуа

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа тяжело переживает потерю чемпионских поясов и поражение от Александра Усика.

Британский боксер настроен взять реванш и вернуть себе утраченные пояса.

"Бой с Усиком стал моим первым настоящим поражением. Не было никаких посторонних причин, это моя личная ответственность.

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Одна из причин, по которым я хотел дать интервью, заключается в том, что я не потерял мотивацию, несмотря на все эти Instagram-посты, в которых я улыбаюсь и говорю: "Все замечательно, ребята, я проиграл, но вернусь" .

Я собрал свою команду на следующий день, и это был довольно неприятный разговор. У меня небольшая команда, всего пять человек, непосредственно касающихся моего лагеря. Это был неприятный момент врать", - сказал Джошуа в комментарии IFL TV.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести в феврале.