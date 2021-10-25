Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король"

Блохин тренировал "Динамо" полтора года. Фото: Reuters

Легендарный форвард киевского "Динамо" Олег Блохин прокомментировал прощание Артема Милевского с болельщиками в перерыве матча бело-синих с "Днепром-1".

Артем Милевский сделал круг почета под песню "Виват, король!" и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах НСК "Олимпийский". Сообщает Footboom.

"Да что тут говорить? Ну попрощался - хорошо, молодец. То, что под песню "Виват, король!" - так ее сейчас везде включают, чего об этом лишний раз говорить? Артему желаю удачи. Собирается провести прощальный матч? Это замечательно", - коротко резюмировал Олег Владимирович.

Песня "Виват, король!" в исполнении Тамары Гвердцители впервые прозвучала в июне 1989 года во время прощального матча Олега Блохина на Республиканском стадионе в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штрафы от Суркиса, разбитый Ferrari и поддельный паспорт - что нужно знать о карьере Милевского

В 2013 году именно Олег Блохин стал инициатором расставания "Динамо" с Артемом Милевским. Футболист пришел на представление тренера в синем халате.