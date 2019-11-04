Блохин сыграл последний выдающийся матч за "Динамо"

Олег Блохин утверждает, что "Селтик" не был готов к обводящему удару

5 ноября 1986 в Киеве играли матч 1/8 финала Кубка чемпионов. "Динамо" принимало "Селтик" и победило - 3:1. Главным героем матча стал Олег Блохин. В тот день ему исполнилось 34 года.

В 1/16 киевляне легко обыграли чемпиона Болгарии "Берое" - 1:1, 2:0. Во втором раунде столкнулись с "Селтиком". Первая встреча в Глазго завершилась вничью - 1:1.

Матч в Киеве стал бенефисом Олега Блохина. Сначала имениннику вручили цветы, а потом он принял участие во всех голевых комбинациях.

Ударом с левой лучший советский форвард элегантно перебросил стенку

Киевляне открыли счет в первом тайме. Защитники шотландцев на 12 минуте сбили перед линией штрафной Владимира Бессонова. Динамовцы попытались разыграть удар, но Василий Рац получил желтую карточку за то, что сделал это до свистка. Со второй попытки к мячу подошел Блохин. Ударом с левой лучший советский форвард элегантно перебросил стенку и попал точно в левый нижний угол ворот.

- Вратарь не ожидал такого удара, - вспоминает Олег Владимирович. - Я никогда в жизни не бил штрафные обводным ударом. Поэтому застал голкипера врасплох.

На перерыв команды ушли при счете - 1:0. А во втором тайме шотландцы зажали киевлян на их половине поля. Правда, комментатор британского телевидения упорно называл динамовцев "русскими". В одной из атак полузащитник гостей прошел по правому флангу и прострелил в центр штрафной. Макги сходу отправил мяч в дальний угол ворот Чанова - 1:1. Гол стал следствием ошибки Блохина, который потерял мяч на чужой половине поля.

- Никогда не думал, что я причастен не к трем мячам в том матче, а к четырем, - смеется Олег Блохин. - Значит провинился, нечего сказать.

"Селтик" увеличил давление, надеясь дожать хозяев поля. "Динамо" перешло на игру на контратаках. В одной из них Рац подал в штрафную гостей. Защитники "Селтика" первыми успевали к мячу. Это заметили Блохин и Яковенко. Они остановились неподалеку линии штрафной и ждали отскок. Мяч попал к Олегу, он в касание отдал на Павла, который находился в более удобной ситуации, а удары Яковенко с таких позиций редкий голкипер мог парировать - 2:1. Шла 72-я минута игры.

Никогда не думал, что я причастен не к трем мячам в том матче, а к четырем

"Селтик" бросился в атаку. Шотландцы имели несколько возможностей, но защитники и Чанов действовали безупречно. Зато киевляне на предпоследней минуте провели идеальную контратаку. Рац отдал на угол штрафной Блохину. Олег обвел защитника и отдал свободному Евтушенко.

- Я мог и сам пробить, говорит Блохин. - Но увидел свободного Вадика. Отдал на него, а Евтушенко бил уже в пустые ворота.

Матч закончился победой киевлян - 3:1.

- Более памятного дня рождения у меня не было, - вспоминает Олег Владимирович. - Хорошо помню, что был тогда в прекрасной форме. За неделю до матча вышел на замену в игре СССР - Норвегия. Сам забил и помог партнерам разгромить соперника.

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В розыгрыше 1986-87 годов "Динамо" дошло до полуфинала, где уступила будущему триумфатору "Порту" в двух матчах - 1:2 и 1:2. В четвертьфинальных матчах с "Бешикташем" (5:0, 2:0) Олег Блохин забил трижды. Это были его последние еврокубковые голы за "Динамо".