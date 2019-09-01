Ближе к Италии. Тайсона нет в заявке "Шахтера" на матч с "Олимпиком"

Тайсон просил через соцсети отпустить его в Италию

Вингер Шахтера Тайсон не примет участие в матче 6-го тура чемпионата Украины против Олимпика.

Бразильца не оказалось даже в заявке, а роль вингеров в сегодняшнем матче исполнят Тете и Манор Соломон. Об этом пишет sportarena.com

Лидера горняков в последние недели активно провожают в Италию: сперва сообщалось, что Шахтер отклонил предложение Ромы, а сегодня появилась информация об интересе к бразильцу со стороны Милана.

В новом сезоне Тайсон сыграл за Шахтер в 5 матчах, забив 2 гола и отдав 4 результативных передачи.

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Матч между Олимпиком и Шахтером пройдет сегодня в Киеве. Начало — в 17:00.