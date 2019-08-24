Бланко-Лещук перешел в турецкий клуб

В Украине Лещук играл за "Шахтер" и "Карпаты"

Форвард "Шахтера" Густаво Бланко Лещук стал игроком "Антальяспора".

Контракт рассчитан на 4 года, пишет "Трибуна".

В текущем сезоне 27-летний аргентинец провел 2 матча и сделал 1 ассист.

Transfermarkt оценивает нападающего в 1,8 млн евро.

В прошлом сезоне "Антальяспор" финишировал седьмым в турнирной таблице турецкой суперлиги и остался без еврокубков.

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Сезон 2019/20 команда начала с победы над "Гезтепе" (1:0).