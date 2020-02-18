Биатлонисту угрожали из-за футболки с Путиным

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен признался, что получал угрозы от болельщиков из России и Украины из-за футболки с Путиным.

"Мне неоднократно угрожали смертью по почте в Instagram. Это были русские и украинцы. Однажды я надел футболку с Путиным, и это им не понравилось. Мне пришли сотни угроз лишить меня жизни.", - приводит слова Кристиансена Dagbladet.

Фотография появилась в Instagram норвежца в марте 2018 года и доступна до сих пор. Сам Кристиансен рассказывал, что не вкладывал в публикацию никакого политического смысла.

Автор: Соцсети

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Ветле Шостад Кристиансен - норвежский биатлонист, чемпион мира, чемпион мира по биатлону среди юниоров, трехкратный чемпион Европы по биатлону, участник и победитель этапов Кубка мира по биатлону.