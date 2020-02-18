Биатлонисту угрожали из-за футболки с Путиным

 
Ексклюзивы
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 459
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
1 Просмотров: 459
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4 Просмотров: 5058
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2403
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 909
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1386
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2250
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2439
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5346
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4401
Фото
Все фото
14
7
15
9
11
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Видео
Все видео
Бывший вратарь "Динамо" пропустил гол от вратаря соперника на последней минуте матча
Бывший вратарь "Динамо" пропустил гол от вратаря соперника на последней минуте матча
"Лацио" победил "Интер" и вышел на второе место в Серии А
"Лацио" победил "Интер" и вышел на второе место в Серии А
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
"Бенфика" проиграла последнюю игру перед "Шахтером"
"Бенфика" проиграла последнюю игру перед "Шахтером"
Родригеш снова забил в Турции
Родригеш снова забил в Турции
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 459
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 909
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 963
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2529
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1215
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 801
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
вторник, 18 февраля 2020 09:17

Биатлонисту угрожали из-за футболки с Путиным

1 Комментировать

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен признался, что получал угрозы от болельщиков из России и Украины из-за футболки с Путиным.

"Мне неоднократно угрожали смертью по почте в Instagram. Это были русские и украинцы. Однажды я надел футболку с Путиным, и это им не понравилось. Мне пришли сотни угроз лишить меня жизни.", - приводит слова Кристиансена Dagbladet.

Фотография появилась в Instagram норвежца в марте 2018 года и доступна до сих пор. Сам Кристиансен рассказывал, что не вкладывал в публикацию никакого политического смысла.

Автор: Соцсети
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Немцы когда-то были фашистами и врагами, а сейчас все с удовольствием едут в Германию" - Брынзак об отношении к России

Ветле Шостад Кристиансен - норвежский биатлонист, чемпион мира, чемпион мира по биатлону среди юниоров, трехкратный чемпион Европы по биатлону, участник и победитель этапов Кубка мира по биатлону.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Биатлонисту угрожали из-за футболки с Путиным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Президент побыл на посту 45 минут

Нобелевский лауреат придумал новый термин

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

Самое читаемое
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 52330
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 29214
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 26506
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 23958
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 18963
Спорт
Ломаченко проведет бой за абсолютное чемпионство в Нью-Йорке
Ломаченко проведет бой за абсолютное чемпионство в Нью-Йорке Просмотров: 117
Блохин жестко раскритиковал Милевского
Блохин жестко раскритиковал Милевского Просмотров: 306
"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в центральном матче тура АПЛ
"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в центральном матче тура АПЛ Просмотров: 99
"Наказание для" Сити "только повышает шансы клуба на выигрыш Лиги чемпионов этого сезона" - эксперт
"Наказание для" Сити "только повышает шансы клуба на выигрыш Лиги чемпионов этого сезона" - эксперт
 Просмотров: 504
Бывший вратарь "Динамо" пропустил гол от вратаря соперника на последней минуте матча
Бывший вратарь "Динамо" пропустил гол от вратаря соперника на последней минуте матча
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
3
Зеленский не будет капитулировать - Портников
2
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
Голосов: 513
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua