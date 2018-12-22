Биатлон: результаты женской гонки преследования

Валя Семеренко стала лучшей из украинок в гонке преследования

В Чехии продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Программу субботы завершала женская гонка преследования.

"Захватывающую и непредсказуемую борьбу, пусть и чуть в глубине пелотона, вели украинские биатлонистки. Валя Семеренко, стартовав 15-й, сделала ставку на точность стрельбы. Всего одну ошибку позволила себе наша спортсменка, благодаря чему сумела прорваться на седьмую позицию, повторив вчерашний результат своей сестры!

Сама же Вита до последнего рубежа была в борьбе за топ-10, но два промаха в заключительной стойке оттеснили ее за пределы топ-30. Чуть лучше, с теми же тремя кругами штрафа, что и у Виты, выступила Анастасия Меркушина, которая пересекла финишную черту 22-й.

Юлия Джима, продолжающая преодолевать в себе последствия болезни, борьбу за зачетную зону прекратила на четвертом огневом рубеже, закрыв на нем лишь две мишени. На финиш Юля пришла 49-й. Елена Пидгрушная испортила себе гонку на огневых рубежах, и последней каплей стали четыре промаха в первой стойке, после чего Лена сошла с дистанции, резонно решив сохранить силы для завтрашнего масс-старта.

Несмотря на столь разный путь в этой гонке, все пять украинок сумели заработать себе места в завтрашнем масс-старте, на который команда выйдет в полном составе! Елена Пидгрушная и Юлия Джима - как спортсменки, занимающие 19-е и 24-е место в общем зачете, а сестры Семеренко и Настя Меркушина - как героини этапа в Нове-Место!", - сообщает biathlon.com.ua.

Гонка преследования. Женщины

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+1) 29:53,5

2. Доротея Вирер (0+0+0+1) +0,2

3. Ханна Эберг (0+0+0+1) +4,7

4. Лиза Виттоцци (1+0+0+0) +53,9

5. Лаура Дальмайер (0+0+2+0) +54,2

6. Ванесса Хинц (0+0+0+0) +55,8

7. Валя Семеренко (1+0+0+0) +1:03,3

...

22. Анастасия Меркушина (0+1+1+1) +2:25,1

31. Вита Семеренко (0+0+1+2) +2:50,0

49. Юлия Джима (1+0+1+3) +5:08,1

DNF. Елена Пидгрушная

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Завтра завершится третий этап Кубка мира двумя гонками с массовым стартом. В 12:45 на трассу выйдут мужчины, среди которых будет два украинца - Дмитрий Подручный и Артем Прима. В 15:30 выступят женщины. Украинская сборная примет в нем участие в полном склади.Олена Пидгрушная и Юлия Джима - как спортсменки, занимающие девятнадцатом и двадцать четвёртого место в общем зачете, а сестры Семеренко и Настя Меркушина - как героини этапа в Нове-Место.