Биатлон: капитан сборной провел классно гонку преследования и финишировал в топ-6

Дмитрий Подручный занял шестое место

В чешскому Нове Место состоялась гонка преследования среди мужчин. Единственным кто действительно порадовал стал капитан нашей биатлонной команды Дмитрий Подручный.

"Перед стартом субботних гонок над стадионом начал гулять ветер, щадивший спортсменов во время спринтов. И биатлонистам пришлось приспосабливаться к новым условиям гонки. И как же здорово сумел сделать это наш капитан!

Стартовав 19-м, Подручный уже после первого рубежа ворвался в десятку лучших, воспользовавшись множественными ошибками соперников. Чисто отработав второй и третий рубежи, Дмитрий лишь на четвертой стрельбе допустил один промах, но он не помешал Украинский закончить дистанцию ​​шестым! Результатам текущего этапа наш капитан добился права на участие в масс-старте! Браво, Дима! И спасибо за этот праздник!

Еще двое украинский провели достаточно неплохую гонку, даже несмотря на шесть кругов штрафа у каждого. Сергей Семенов по ходу преследования балансировал на уровне 30-й позиции, и финишировал 31-м после старта на 35-й позиции.

Артема Приму в этой гонке ждала борьба не только за зачетные очки, но и за возможность остаться в топ-25 общего зачета Кубка мира и сохранить квалификацию в масс-старт. Выпав после третьего рубежа с топ-40, Артем поставил эти планы под угрозу. Но на двух последних кругах Прима поборолся на дистанции, вернулся на свою стартовую тридцать четвёртый место и с задачей минимум на гонку справился. Два наших спортсмена представят Украину в масс-старте! ", - рассказывает biathlon.com.ua.

Гонка преследования. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бё (1+0+2+1) 31:59,0

2. Александр Логинов (1+1+1+1) +6,2

3. Тарьей Бё (0+0+0+1) +23,9

4. Симон Дестьё (0+0+0+2) +29,2

5. Мартен Фуркад (0+0+0+0) +57,3

6. Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +1:12,6

...

31. Сергей Семенов (0+2+2+2) +3:32,4

34. Артем Прима (1+3+2+0) +3:42,1

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Гонка преследования среди женщин начнется в 18:00.